مصر .. السجن 5 أعوام لمتهم بالتخابر مع ”حزب الله“

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 أعوام بحق المتهم أحمد الحسني حمدان؛ في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التخابر مع حزب الله اللبناني“، وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، حكمها بحق المتهم، بعد أن تم إعادة محاكمته في القضية.

وكانت المحكمة أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 25 متهما في القضية، إلا أنه تم إعادة محاكمة المتهم عقب قبول النقض الذي تقدم به للمحكمة، ومن ثم محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين، تهما تتعلق بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي المصرية، وضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس، والسائحين الأجانب والمنشآت العامة والسياحية، وتنفيذ أعمال إرهابية عدائية، وإعداد عبوات ناسفة لاستخدامها في عمليات إرهابية.