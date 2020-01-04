قناة السويس ترفع رسوم عبور سفن الصب الجاف وناقلات الغاز

أصدرت هيئة قناة السويس رسوم عبور السفن خلال عام 2020، حيث أعلنت زيادة رسوم سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من أبريل المقبل.

ووفق بيان رسمي نشرته الهيئة على موقعها الرسمي شمل القرار تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019 مع استثناء الفئتين السابقتين.

ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى.

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9% .

كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4,9%، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5,7 مليار دولار عام 2018 إلى 5,8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1,3%.

ويذكر أن القناة شهدت خلال عام 2019 عبور 3463 سفينة، الأمر الذي أدي لزيادة الحصة السوقية لقناة السويس على هذه الطرق وزيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12,6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019.