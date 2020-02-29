مصر.. نقل المشير محمد حسين طنطاوي للعناية المركزة

أكدت مصادر مقربة من أسرة المشير محمد حسين طنطاوي، نقل الأخير إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب وضعه الصحي الحرج.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، وزير الدفاع المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وراجت الأنباء على نطاق واسع في ظل غياب محمد حسين طنطاوي، عن الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك والتي كانت يوم 26 فبراير الجاري إضافة إلى تغيبه عن العزاء الذي استقبلته أسرته أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشير طنطاوي يعاني منذ أيام من وعكة صحية شديدة وهو ما جعله قيد الفراش في منزله ولم يستطيع حضور الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، مبينًة أنه نُقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج اللازم ويجري العديد من الفحوصات الطبية.

وكان اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قد قال في لقاء متلفز ببرنامج ”نظرة“ الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر قناة ”صدى البلد“، إن المشير محمد حسين طنطاوي، يعاني من مرض التهاب في الأذن الوسطى، الأمر الذي يمنعه من ممارسة بعضًا من أموره الحياتية.

واستطرد، سمير فرج قائلًا أن مرض الأذن الوسطى يتسبب في إصابة محمد حسين طنطاوي بـ“دواخ“، لا يستطيع معه قضاء مهامه.

وشغل محمد حسين طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة 20 عامًا في فترة حكم حسني مبارك، حتى أنه تسلم السلطة كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك في أعقاب ثورة يناير 2011.