سوزان مبارك تتعرض لوعكة صحية وتغادر عزاء الرئيس الراحل

تعرضت سوزان مبارك أرملة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لوعكة صحية خلال استقبالها عزاء مبارك الذي أقيم في قاعة السلام بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من أفراد أسرته ونجليه علاء وجمال مبارك.

وغادرت سوزان مبارك العزاء دون استكمالها استقبال باقي المعزين الذين توافدوا بالعشرات لتقديم واجب العزاء، واضطر عدد من المتواجدين في العزاء وأحد أفراد الجيش والشرطة على مرافقتها للخارج حتى وصولها إلى سيارتها.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك أنه تم استدعاء طبيب لها، للاطمئنان على حالتها الصحية والذي أكد أنها تعاني من حالة إجهاد صعبة وحالة نفسية سيئة بسبب الحزن الذي تعيشه على فراق زوجها.

وأكد المصدر أن الطبيب أمر براحة لمدة أسبوع على الأقل دون ممارسة أي نشاط أو التعرض لأشعة الشمس، موضحًا أنه دون لها بعض الأدوية المساعدة على مرورها من هذه الأزمة.

وأشار المصدر إلى أن سوزان مبارك، لم تكن تعافت بعد من أزمتها الصحية الأخيرة التي أجرت خلالها عملية جراحية، مبينًا أن أي أزمة تتعرض لها تؤثر بالسلب على حالتها الصحية.

وكان قد أحيا مراسم عزاء حسني مبارك عدد من القراء الذين أوفدتهم نقابة المقرئين المصرية لتلاوة آيات القرآن الكريم، وهم: الطبيب أحمد نعينع وحجاج الهنداوي وأحمد تميم المراغي وهاني الحسيني وعبد الناصر حرك.

وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى ووفود ومندوبين من عدد من الدول العربية إضافة إلى عدد كبير من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والفنانين.