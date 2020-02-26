تشريفة عسكرية أمام المستشفى أثناء نقل جثمان مبارك إلى المسجد

توافد مئات الشخصيات رفيعة المستوى إلى مستشفى الجلاء العسكري الذي يتواجد به جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، رافعين الأعلام المصرية، قبيل نقله إلى المسجد .

وقال مصدر لـ“إرم نيوز“ إنه تم تجهيز تشريفة عسكرية أمام المستشفى، تمهيدا لنقل جثمان مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بطائرة خاصة.

ويحظى محيط مستشفى الجلاء بإجراءات أمنية مشددة، وسط رفع حالة التأهب القصوى في الطرق المحيطة بالمستشفى والمؤدية إلى منطقة التجمع الخامس والمقابر بمنطقة الكلية الحربية.

وغيب الموت أمس الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، عن عمر 91 عاما بعد صراع مع المرض.

وتقام جنازة عسكرية للرئيس الراحل بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، على أن يتم دفن جثمانه في مقابر كلية البنات الكائنة بأرض الجولف في مصر الجديدة.