وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر 91 عاما‎

تُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة عن عمر ناهز الـ 91 عاما بعد صراع مع المرض.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصادرها الخاصة أن الرئيس مبارك توفي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى بعد محاولات من الفريق الطبي المعالج لإسعافه باءت جميعها بالفشل.

ويشهد محيط مستشفى الجلاء العسكري في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، الذي يوجد فيه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، تحركات غير اعتيادية، حيث وصلت شخصيات رفيعة المستوى، مع وجود نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك.

وكان الرئيس الأسبق مبارك قد دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى فجر الجمعة 24 يناير عملية استئصال ”ورم“ في المعدة وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وحكم مبارك مصر 30 عاما إلى أن أطيح به بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2011، وأودع السجن لسنوات لكنه خرج في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.