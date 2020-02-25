الرئاسة والجيش المصريان يعلقان على وفاة مبارك

نعت الرئاسة المصرية والقيادة العامة للقوات المسلحة، الثلاثاء، الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي توفى اليوم، ووصفتاه بـ“أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر“، كما تقدمتا بالعزاء لأسرته.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أنها ”تنعى رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك بوصفه أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة“، فيما قال منير ثابت، صهر الرئيس الراحل لوكالة الأنباء الفرنسية، إن ”الرئاسة ستتولى أمور الجنازة“.

بدورها، نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الرئيس الأسبق مبارك، وقال المتحدث باسمها على ”تويتر“: ”تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، وتتقدم من أسرته ومن ضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء“.

#المتحدث_العسكرى : تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء . pic.twitter.com/9UTbu0zX1D — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) February 25, 2020

يشار إلى أن أسرة مبارك، قررت تشييع جثمانه عقب صلاة العصر في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وتوفى مبارك، اليوم داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة عن عمر ناهز الـ 91 عاما بعد صراع مع المرض.