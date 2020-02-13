إسقاط الجنسية عن مصرية تجنست بـ“الإسرائيلية“ دون إذن

وافق مجلس الوزراء المصري على إسقاط الجنسية المصرية عن آية مصطفى محمد علي، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بإسقاط الجنسية عن آية.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصري.

ويتضمن التعديل الجديد إضافة فقرة إسقاط الجنسية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو الكذب، ومن يصدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي كيان داخل البلاد أو خارجها يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة المصرية، أو تقويض النظام الاجتماعي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة أخرى.