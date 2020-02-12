مصر.. طالب يدهس معلمه بمركبة ”توك توك“ لهذا السبب

أقدم طالب مصري في المرحلة الإعدادية على دهس أستاذ في مدرسته، بعد رسوبه في المادة الدراسية الخاصة به، وذلك باستخدام مركبة ”توك توك“، مسببا بعض الإصابات والكدمات في جسده.

ووقعت الحادثة في محافظة سوهاج بصعيد مصر جنوب البلاد، إذ تلقى قسم الشرطة بلاغا يفيد بإصابة معلم لغة إنجليزية أمام المدرسة بعد تعرضه لحادث دهس بالتوك توك، وفرار الطالب.

ونقل المدرس للمستشفى لتلقي لعلاج، وتبين أن مرتكب الواقعة هو طالب بالمدرسة، نظرا لرسوبه في مادة اللغة الإنجليزية الخاصة بالمدرس.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بضبط المتهم، بعد سماع أقوال المدرس الذي يتلقى العلاج إثر الحادث.