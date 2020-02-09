السيسي يسلم رئيس جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد الأفريقي (فيديو)

سلّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بعد انتهاء مدة تولي مصر رئاستها، والتي بدأت منذ فبراير/شباط 2019، اهتم خلالها السيسي بزيادة تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، انعقاد القمة الأفريقية العادية الـ 33، تحت شعار ”إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا“، والتي شارك فيها عدد من زعماء ورؤساء حكومات ومسؤولي 55 دولة أفريقية، بجانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتس.

واستعرض الرئيس المصري خلال القمة الإنجازات التي حققتها مصر للاتحاد الأفريقي طوال العام الماضي، وما تم من زيارات واجتماعات أفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، مؤكدا أن مصر لمست عن قرب، حجم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وحجم الفرص الواعدة لتحقيق التقدم والتنمية.

وقال السيسي، إن مصر شرفت بتولي مسؤولية الاتحاد الأفريقي على مدار العام الماضي، حيث تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات، وكان للتعاون الصادق والإدارة القوية أبلغ الأثر لتحقيق ما يبلى من طموحات للقارة الأفريقية على صعيد العمل المشترك.

وأضاف السيسي: ”لا يخفى عليكم أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، في إطار حرص مصر على الاطلاع بمسؤوليتها بكل صدق وأمانة في المحافل الإقليمية والقارية كافة“.

وقدّم الرئيس المصري، التهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لحصوله على جائزة نوبل للسلام، مقدما التحية والتقدير إلى شعوب القارة الأفريقية.

يشار إلى أن تسلم مصر، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، في 9 فبراير 2019، هي أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس العام 2002 بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية.