تطورات جديدة في الحالة الصحية لحسني مبارك

غادر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك غرفته في قسم رعاية القلب بمستشفى الجلاء العسكري والتي كان متواجدًا بها فور خروجه من العناية المركزة على خلفية خضوعه لعملية جراحية خطيرة.

وكشف مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للرئيس ”مبارك“، مؤكدًا أن وضعه الصحي تحسن كثيرًا عن اليومين الماضيين، حيث تم نقله إلى مبنى آخر تابع للمستشفى والمتخصص في علاجات الأورام.

وأشار المصدر إلى أن هذا المبنى هو ذاته الذي دخله الرئيس الأسبق ”مبارك“ أثناء خضوعه لفحوصات طبية قبل إجراء الجراحة، منوهًا إلى أن الأطباء نقلوه إلى هناك، اليوم، لإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على جراحة استئصاله ورم من المعدة للوقوف على القرار الأخير في نجاح العملية تمهيدًا لمغادرته المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وبين المصدر أنه أثناء مغادرة ”مبارك“، اليوم، غرفته إلى المبنى لم يكن معه ابناه علاء أو جمال، ونُقل بواسطة الأطباء والممرضين ورافقته حراسة أمنية طبيعية.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، غادر غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، الأربعاء الماضي، إثر خضوعه لعملية استئصال ”ورم“ في المعدة.