نشر عمر علاء مبارك، اليوم الاثنين على حسابه في انستغرام، صورة تجمعه مع جده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وتعد هذه الصورة أول ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد تعرضه لأزمة صحية يوم الثلاثاء الماضي دخل على إثرها مستشفى الجلاء العسكري. View this post on Instagram ‏كل الحب والتقدير❤️ A post shared by عمر…