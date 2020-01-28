حقيقة وفاة حسني مبارك

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك على نطاق واسع للمرة الأولى منذ دخوله مستشفى الجلاء العسكري يوم الثلاثاء الماضي.

وكشف مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“؛ أن مستشفى الجلاء العسكري شهدت منذ الصباح الباكر حالة طوارئ حادة وقامت الإدارة بمنع الأطباء غير المختصين بحالته وجميع العاملين في المستشفى من الصعود إلى الجناح الذي يتواجد فيه الرئيس مبارك.

وأكد المصدر، أن إدارة المستشفى جلبت عاملين لعمل ”كرافان“ حول الجناح الخاص بالرئيس الأسبق ليكون مستقلا بذاته، وتم الإعلان عن منع الزيارة نهائيا عنه.

وأوضح المصدر، أن حالة مبارك تحسنت بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، ويواصل الأطباء متابعتهم للحالة بشكل مكثف بعد تحسن الوضع الصحي.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قد أجرى عملية جراحية يوم الجمعة، كانت عبارة عن استئصال ”ورم“ في المعدة داخل مستشفى الجلاء العسكري التي دخلها الثلاثاء الماضي، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة قبل أن تنتهي رحلته مع المرض اليوم.

يُذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قد تخلى عن الحكم للمجلس العسكري في شهر شباط فبراير من عام 2011 على خلفية انتفاضة شعبية ضد حكمه، ولم يظهر من يومها في كلمة مباشرة للمصريين إلا في تشرين الأول أكتوبر الماضي تزامنا مع ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ 46.