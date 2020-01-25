مصر.. حسني مبارك في حالة صحية حرجة

أفاد مصدر مصري بتدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد يومين من إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في المعدة.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن الأطباء منعوا الزيارات تمامًا عن مبارك بعدما أصبحت حالته في وضع ”حرج“، ووصفها الأطباء بـ“المتأخرة“.

وأكد أن“منع الزيارات طالت أسرته، فلا يستطيع أحد من أبنائه زيارته، وخُصصت لهم غرفة للجلوس فيها ومتابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي المعالج فقط“.

وأوضح المصدر أن ”بعض الشخصيات توافدت على المستشفى لزيارته أمس، لكن كان من الصعب دخولهم“.

وتابع:“علاء مبارك شوهد لأكثر من مرة يتحدث في هاتفه مع بعض المطمئنين عليه، وطالبهم بعدم المجيء بسبب منع الزيارة عن والده“.

وألمح الأطباء إلى أنهم غير متفائلين إزاء حالته الصحية، خاصة أنه كان مقررًا خروجه من العناية المركزة اليوم، إلا أن حالته الصحية غير مستقرة.

ويتواجد حاليًا الرئيس الأسبق ”مبارك“ داخل غرفتي عناية مركزة جرى تخصيصهما له في قسم الرمد، بعد إجرائه الجراحة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.