مصر تبحث مع 4 دول تطورات الأزمة الليبية

تعقد وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء المقبل، اجتماعا تنسيقيا بين القاهرة ووزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، من أجل بحث الوضع في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، الاثنين، إن ”الاجتماع سيشهد طرق الوصول إلى تسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة، بجانب التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى خلال الفترة الماضية، عدة اتصالات دولية لبحث التطورات السريعة في الساحة الليبية، خاصة بعد موافقة البرلمان التركي على دخول قوات تركية إلى ليبيا، وما يشكله من خطر كبير على دول الجوار.

ورفضت مصر أي تدخل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، وأحدث توقيع حكومة الوفاق الليبية وتركيا مذكرة تفاهم أمنية – بحرية ردود أفعال دولية منددة.

وكان البرلمان الليبي، أدان توقيع هذه المذكرة معتبرا أنها غير دستورية، وأنها تدخل في حق أصيل للبرلمان الليبي، كما أصدرت بضع مدن وقبائل ليبية بيانات استنكرت فيها ما قامت به حكومة الوفاق بهذا الصدد.