السلطات المصرية تعلق على حالة المسن ”المنسي“ في الكويت  (فيديو)

كشفت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة نبيلة مكرم، تواصلها مع سفير مصر في الكويت طارق القوني، بشأن حالة المسن المصري يوسف ناصر، الذي جذب تعاطف وتفاعل مئات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر حالته من قبل حساب ”المجلس“ الإخباري، ووصفه بـ“المنسي“.

ويرقد المسن المصري منذ 5 أعوام طريح الفراش بمستشفى الفروانية بدولة الكويت لمتابعة حالته الصحية، وحيدا دون أهل أو زوار.

وقالت الوزيرة مكرم إنها تواصلت هاتفيا مع محافظ الفراونية بدولة الكويت، حيث يقع المستشفى الذي يعالج فيه المسن المصري يوسف ناصر، الذي أكد لها عدم استدلاله على أسرة المسن.

وطالبت الوزيرة المصرية، السلطات الكويتية باستمرار رعايتها للمريض المصري، شاكرة محافظ الفروانية لاهتمامه بالمريض طيلة تلك السنوات، وتقديمهم الرعاية الطبية اللازمة له.

وكان مئات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا صورا لمسن مصري يدعى يوسف ناصر، يرقد بمفرده في أحد مستشفيات الكويت منذ 5 أعوام.

وأبدى النشطاء تضامنا وتعاطفا مع حالة الرجل الطاعن في السن بسبب وضعه الخاص، ومطالبين بالوقت ذاته بضرورة التواصل مع السفارة المصرية للتمكن من معرفة ذويه ومتابعة حالته ونقله إلى بلاده.