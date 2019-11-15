تفاصيل هروب سجين كويتي من مستشفى الفروانية

احتجزت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت 3 من رجال الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، على خلفية إهمالهم في رعاية موقوف تمكن من الهرب أثناء تواجده في المستشفى، وتم فتح تحقيق معهم بشأن عدم اتخاذهم الإجراءات الأمنية اللازمة وتحرير السجين الهارب من القيود الحديدية.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن رجال الأمن انتقلوا لمستشفى الفروانية لتفريغ كاميرات المراقبة ومعرفة ملابسات الهروب، وفيما إذا كان للسجين شركاء ساعدوه في مخططه.

وكان سجين كويتي من مواليد 1988 ومحكوم بالسجن مدة 16 عامًا على خلفية اعتداء بالضرب، والتسبب بعاهة لأحد الأشخاص قد تمكن من الهرب أثناء تلقيه العلاج، مستغلًا عدم وجود القيود الحديدية وفر ركضًا على الأقدام.

يذكر أن وزارة الداخلية تلقت بلاغًا يوم الأربعاء، عن تمكن نزيل كويتي من الهرب خلال وجوده بالمستشفى، وبانتقال رجال الأمن للموقع تبين أن السجين كان برفقة آخر و3 من رجال المؤسسات الإصلاحية.

وقال مصدر: إنه لدى وجود السجين في حافلة لنقله من المستشفى إلى السجن ادعى أن هناك آلامًا في قدمه المصابة، وطلب فك القيود الحديدية عن قدميه، وهو ما فعله رجال الأمن مراعاة لحالته.

وأضاف المصدر، أن السجين عمد بعد فك قيوده إلى كسر نافذة الحافلة والهرب منها مسرعًا.