مصر تبحث مع روسيا وألمانيا التحضير لـ“مؤتمر برلين“ حول ليبيا

أجرت مصر، الثلاثاء، مباحثات مع روسيا وألمانيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة؛ بشأن جهود التسوية الشاملة للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ومستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وفق بيان الخارجية المصرية.

وتناولت الاتصالات في مجملها، ”التباحث حول آخر المستجدات الإقليمية وقضايا المنطقة، وفي مقدمتها الشأن الليبي، والتأكيد على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك“.

كما تطرقت أيضا إلى ”الدفع قدما بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا“.

وبحث شكري، مع المسؤول الألماني، آخر تحضيرات مؤتمر برلين حول ليبيا، كما تناول مع المبعوث الأممي سبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية، حسب البيان ذاته.