مصر تجدد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس حزب ”مصر القوية“، عبدالمنعم أبو الفتوح، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، ودعمه وتواصله مع قيادات جماعة الإخوان، لتنفيذ مخططات عدائية ضد استقرار وأمن وسلامة البلاد.

وكانت النيابة المصرية قد وجهت لأبو الفتوح، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، تهم ”تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.

كما يواجه تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ضبطت أفراد ”خلية إخوانية مسلحة“ داخل مزرعة في محافظة البحيرة، حيث ذكرت الداخلية المصرية في بيان رسمي، أن المزرعة مملوكة لعبدالمنعم أبو الفتوح، في حين قالت أسرته إن المزرعة تم تأجيرها منذ سنوات، ولا علاقة له بها كونها ملك زوجته.