الرئاسة المصرية: ترامب يرعى ”شخصيًا“ مفاوضات سد النهضة

كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، عن رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا للمفاوضات التي تجري بين مصر والسودان وإثيوبيا حاليا بشأن ملف سد النهضة.

وأكد راضي في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ان الرئيس الأمريكي يرغب في الوصول لنتائج مرضية وحلول لكافة الأطراف تحافظ على حقوقهم فى مياه النيل، وحقوقهم التنموية، كما أنه سيستقبل وزراء الخارجية كل من مصر إثيوبيا والسودان.

وقال راضي إن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء الأثنين، تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية، وتضمنت ملف سد النهضة، موضحًا أن الموقف المصري ثابت فى إطار إعلان المبادىء.

وواصل: ”نتمنى الوصول لاتفاق يحفظ حقوق مصر ويحقق التنمية لإثيوبيا، واعتقد أن اجتماع بعد غد سيشهد انفراجة فى هذا الملف، ومصر مُصرة على مسار المفاوضات والمسار السلمي المتفهم ومد يد التعاون والشفافية الكاملة لآخر مدى وآخر نقطة“.