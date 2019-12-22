مصر.. انهيار والد ”شهيد الشهامة“ بعد نطق الحكم بالقضية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، محمد البنا والد الطالب محمود ”شهيد الشهامة“، وهو في حالة انهيار شديدة، ذلك بعد النطق بالحكم على محمد راجح و3 آخرين من المتهمين بقتل ابنه.

وظهر في المقطع محامي راجح عقب النطق بالحكم، وفي لحظة خروجه من قاعة المحكمة وهو يردد: ”يحيا العدل“، الأمر الذي أثار غضب والد محمود البنا وتوجه له بالقول: ”يحيا العدل يا ظالم ده ظلم مش عدل“، إذ كان يطالب بأن يكون الحكم هو الإعدام.

وتابع قائلا: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وفي أشكالكم يا ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، العدل إن ابني يموت ودول يعيشوا“، وسط تجمع العديد من أقاربه في محاولة لتهدئته والشد من أزره.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الطفل المصرية، اليوم الأحد، على المتهم محمد أشرف راجح واثنين آخرين معه بالسجن 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“شهيد الشهامة“، وسجن المتهم الرابع 5 أعوام.

وبدأت أحداث القضية عندما نشر الطالب محمود البنا على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، قائلا: ”معاكسة الفتيات ليست من الرجولة“، وشاهدها زميله محمد راجح، الذي استشاط غضبًا خاصة أن الأول حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في وسط الشارع، وفقا للتحقيقات.

وبينت التحريات، أن راجح تربص لزميله البنا بمساعدة أصدقاء له في أحد شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية في الـ9 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسدد له بضع ضربات باستخدام سلاح أبيض في البطن والعنق والفخذ، وتركوه غارقا في دمائه وهربوا جميعا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت لجنة من الطب الشرعي قد أقرت بأن سبب الوفاة هو قطع شريان الفخذ الأيسر للضحية محمود البنا.