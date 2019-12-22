الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان‎

أفرجت السلطات المصرية اليوم الأحد، عن رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، الموقوف منذ استدعائه من قبل المؤسسة العسكرية للتحقيق عام 2018.

وفي تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ عبر الهاتف قال سمير نجل الفريق سامي عنان ”إن والده خرج من المعتقل ويتواجد حاليا في منزل العائلة، وإنه بصحة جيدة“.

وأضاف عنان الابن: ”الحمد لله والدي بخير ويتمتع بصحة جيدة ونشكر كل من وقف بجانبنا حتى خروجه“.

بدوره قال مصطفى الشال، مدير مكتب عنان، في تغريدة على تويتر: ”اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم“، مرفقا صورتين لعنان.

ورفض الجيش المصري، في كانون الثاني يناير 2018، طلب عنان الترشح في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، لكونه ”لا يزال تحت الاستدعاء“، حسب بيان رسمي.

وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرق القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري، قرارا بحظر النشر في الموضوع.

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي آب أغسطس 2012، أقاله الرئيس السابق محمد مرسي، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي.