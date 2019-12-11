السيسي يطالب برد جماعي وحاسم على الدول الراعية للإرهاب (فيديو)

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بضرورة ”التعامل بحسم مع الدول الراعية للإرهاب“، والتخلي عن النظرة الضيقة لبعض المصالح المشتركة مع هذه الدول.

وقال السيسي، الذي كان يتحدث في منتدى أفريقي، تستضيفه مصر عن جهود محاربة الإرهاب: ”بصراحة يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لنا بشكل أو بآخر“.

هل هي إشارة لقطر؟.. #السيسي: يجب التعامل بحسم مع الدول التي تدعم وترعى الإرهاب #إرم_نيوز #أسوان pic.twitter.com/N9nt1nMMqP — إرم نيوز (@EremNews) December 11, 2019

وبدا السيسي كأنه يتحدث عن أطراف بعينها، لكنه رفض أن يسميها مكتفيًا بالقول: ”لا أريد الحديث بشكل أكبر من هذا. لكن لابد أن يكون لنا رد جماعي وحاسم مع الدول التي تقوم بدعم الإرهاب، لأن الجماعات الإرهابية لن تستطيع أن تقاتل بهذا الشكل دون أن يُقدَّم لها دعم مادي وعسكري ومعنوي“.

غير أن تصريحات السيسي جاءت في أعقاب حديث عن انفراجة مرتقبة في أزمة قطر، التي تقاطعها ثلاث دول خليجية ومصر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.

وتابع السيسي، خلال كلمته، أن مصر مستعدة للتعاون مع أشقائها في دول الصحراء، بتقديم كل ما أمكن من خبرات ومعدات في إطار مواجهة الإرهاب، قائلًا: ”نحن في مصر مستعدون مع أشقائنا أن نتعاون لتقديم ما أمكن، نحن ليس لدينا قدرات اقتصادية ضخمة، لكن ما أمكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر المتاحة لدولنا في الصحراء“.

وانطلق في مصر، اليوم الأربعاء، منتدى ”أسوان للسلام والتنمية المستدامين“ في نسخته الأولى، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، وكندا.