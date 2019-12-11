إعدام مغتصب ”طفلة البامبرز“ في مصر

وتسلمت مشرحة زينهم في مصر، جثمان المتهم إبراهيم محمود، تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته، لدفنه بمقابر عائلته، بعد تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، داخل سجن استئناف القاهرة بحق 13 مدانًا في قضايا جنائية، منهم المتهم باغتصاب طفلة البامبرز.

وكانت محكمة النقض أعلى محكمة طعون في مصر، أصدرت في الـ 7 من نوفمبر 2018، حكمًا نهائيًّا بإعدام المتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا باغتصاب ” طفلة البامبرز ”، لما قام به المتهم من تعد جنسي على الطفلة جنا؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، نقلت على إثره إلى المستشفى. وشهدت محافظة الدقهلية بمصر، اغتصاب الطفلة جنا 20 شهرًا على يد جارها الجاني، بعد أن أخذها إلى غرفة مهجورة في أثناء لعبها أمام منزلها واعترف عقب القبض عليه بقيامه بنزع البامبرز واغتصبها؛ ما ترتب عليه إصابتها بنزيف حاد، ليتم اكتشاف الأمر، وتنقل إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.