 مصر.. تجديد حبس أحد مؤسسي حركة ”تمرد“ بتهمة حيازة مخدرات – إرم نيوز‬‎

مصر.. تجديد حبس أحد مؤسسي حركة ”تمرد“ بتهمة حيازة مخدرات

مصر.. تجديد حبس أحد مؤسسي حركة ”تمرد“ بتهمة حيازة مخدرات

المصدر: سيد الطماوي - إرم نيوز

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تجديد حبس محمد نبوي أحد مؤسسي حركة ”تمرد“ 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدرات.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات في مصر ألقت القبض على نبوي وبحوزته مخدر ”هيروين“، وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وصدر قرار من النيابة العامة بحبس نبوي، وهو المتحدث السابق باسم حركة تمرد؛ لاتهامه بحيازة المخدر بقصد الاتجار، حيث كان محتجزًا في قسم شرطة مدينة نصر ثان، شرقي العاصمة القاهرة.

وحركة “تمرد“ التي تأسست في العام 2013 لتجميع استمارات جماهيرية نجحت في سحب الثقة من الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.

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