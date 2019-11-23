للمرة الأولى.. فصول دراسية ذكية في المدارس المصرية (صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم السبت، توفيرها لعدد من الفصول الدراسية الذكية التي أطلقت عليها اسم ”فصلي“، كاشفة أنها ستقوم بتشغيلها في أيلول/سبتمبر من العام المقبل، حيث تعكف الوزارة حاليًا على دراسة المواقع الأولى بالدعم، وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر.

ويوفر الفصل الذكي ”فصلي“ مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، وإنشاء فصل دراسي سهل التجميع وقوي ومستقل يحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس.

ويُعد ”فصلي“ أحد الحلول المبتكرة للحد من أزمات ارتفاع الكثافة في الفصول، التي يمكن تنفيذها في كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة، والمحافظات النائية، حيث يحتوي الفصل على جميع المستلزمات التعليمية، ويصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية تعزز الواقع الافتراضي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زار جناح وزارة التربية والتعليم الفني، على هامش منتدى ”الاستثمار في أفريقيا“ لعام 2019.

وعرض وزير التعليم المصري د. طارق شوقي، ومعه سيمون لينج نائب رئيس شركة ND الصينية، المتخصصة في شؤون التكنولوجيا، نموذجًا للفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان.