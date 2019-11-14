قرقاش يعلق على زيارة السيسي الإمارات

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الخميس، على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أبوظبي معتبرًا أنها ”من صميم العمل الخيار العربي الذي تدعو له الإمارات“.

واختتم السيسي اليوم زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع القيادة الإماراتية، تناولت التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر: ”زيارة الدولة الناجحة لفخامة الرئيس السيسي إلى أبوظبي ولقائه مع سمو الشيخ محمد بن زايد تعزز من صداقة وتحالف هي في صلب الخيار العربي الذي تدعو إليه الإمارات“.

وأضاف الوزير الإماراتي: ”الخيار العربي هو الضمان الأساس في الظروف الإقليمية الاستثنائية ومصر عمود رئيسي لهذا البناء الاستراتيجي“.