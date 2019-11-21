علاء مبارك يرد على أنباء وفاة والدته سوزان مبارك

رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على شائعة وفاة والدته سوزان مبارك، التي اعتلت قائمة ”التريند“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، نافيًا صحة تلك الأنباء، مؤكدا أنها مازالت على قيد الحياة بينما تحتاج إلى الدعاء.

ونشر علاء مبارك تغريدة على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، قائلاً: ”نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي.. وندعوا الله أن يتم شفاؤها على خير.. وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل“.

وتفاعل مع تغريدة نجل الرئيس المصري الأسبق، الآلاف من المتابعين، متمنين لوالدته سوزان مبارك الشفاء العاجل، قبل أن تظهر شائعة وفاتها، التي دفعت الكثير من المتابعين للسؤال حول حقيقة تلك الأقاويل المترددة بقوة.

وحسم علاء مبارك الجدل، برده على سؤال أحد المتابعين: ”السيدة سوزان مبارك بخير.. ما مدى صحة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا“، قائلاً: ”أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله“.

ودخلت زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، العناية المركزة، أمس الأربعاء، بسبب آثار جانبية للجراحة التي أجرتها في شهر أغسطس الماضي، في ظهرها، بحسب تقارير محلية.

وسجل آخر ظهور لسوزان مبارك، في أغسطس الماضي، حينما نشر علاء مبارك صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك، وعلق على الصورة: ”شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتي ربنا يحفظهم“.