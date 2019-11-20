سوزان مبارك حرم الرئيس المصري الأسبق في ”العناية المركزة“

كشف نجل الرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك، الأربعاء، عن دخول والدته ”سوزان“ غرفة العناية المركزة؛ في أعقاب عملية جراحية مطلع الشهر الجاري.

وعند سؤال أحد متابعي علاء على موقع تويتر عن صحة والدته، قال علاء: ”والله لسا ما زالت في العناية..“.

وفي وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 نوفمبر الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعتها، وفق موقع مصراوي المحلي.

وسبق أن نشر علاء في شهر أغسطس الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك.

يذكر أن سوزان صالح ثابت، الشهيرة بسوزان مبارك، من مواليد العام 1941 بمحافظة المنيا جنوب مصر، وهي حائزة على درجة الماجستير في الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقد حملت سوزان لقب سيدة مصر الأولى من العام 1981، وهو عام تولي زوجها حسني مبارك رئاسة الجمهورية، حتى تخليه عن الحكم في 11 فبراير 2011.