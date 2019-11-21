أمريكا تحذّر مصر من إتمام صفقة مقاتلات روسية

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى لإثناء مصر عن المضي قدمًا في صفقة لشراء مقاتلات روسية، وهددت الحكومة المصرية بعقوبات إذا أتمتها.

وأضاف المسؤول في إفادة صحفية أن واشنطن ما زالت تعمل مع مصر لمناقشة احتياجاتها الدفاعية، ”لكننا كنا أيضًا واضحين معهم في أنهم إذا أرادوا الحصول على عتاد روسي مهم، فإن ذلك يعرضهم لخطر فرض العقوبات“.

وكانت مصر وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع روسيا بقيمة ملياري دولار لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35.

ويمكن لواشنطن فرض عقوبات بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا)، الذي يستهدف المشتريات العسكرية من روسيا.

وقال المسؤول: ”يعلمون ذلك ونحن نعمل معهم لمواجهة هذا الأمر… هذا أمر لم نتمكن بعد من تسويته بالكامل، لكنهم على دراية تامة بما يخاطرون به“.

وتقول الولايات المتحدة إن استخدام مقاتلات سوخوي وأنظمة عسكرية روسية أخرى يشكل تهديدًا على قدرة البلد على العمل بشكل مشترك مع جيوش الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي.