تسبب بمقتل 6 أشخاص.. مصر تعلن القبض على المتسببين بتفجير خط الغاز بالبحيرة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، على خلفية انفجار خط الغاز بمركز إيتاي البارود بالبحيرة شمال القاهرة ، قبل عدة أيام .

وبحسب وزارة الصحة المصرية، تسبب الانفجار بوفاة 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ مركز إيتاي البارود بوجود تسريب كبير للمواد البترولية من الخط المشار إليه واشتعال النيران بكميات الوقود المسربة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الواقعة كان هدفهم سرقة المواد البترولية، وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة باستئجار الأرض محل الواقعة وقام المتهمون بتثبيت كلبس ”محبس“ على خط الأنابيب المشار إليه بغرض سرقته مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة واشتعال النيران بها، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في الواقعة ”نقل“ هذه المواد.