بالفيديو.. سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي والمنظمون يطردونها

الراقصة سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي #إرم_نيوز #أخبار #منواعت #جديد #لايك #تفاعل #مصر #القاهرة #مهرجان #مهرجان_القاهرة_السينمائي #CIFF4 #مهرجان_القاهرة_السينمائى_41 #مهرجان_القاهرة_السينمائي2019 #صور #ترند #غرائب #فضائح #مشاهير #أخبار_مشاهير #فن #الوسط_الفني #trend #news