بالفيديو.. سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي والمنظمون يطردونها

أحدثت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، ضجة كبيرة في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم اليوم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث ظهرت على ”السجادة الحمراء“ رغم عدم تلقيها دعوة لحضور المهرجان، فيما كانت ترتدي الحجاب للمرة الأولى.
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وتم طرد سما المصري، من الحفل لأنها لم تتلق دعوة للحضور وتحرص على الظهور للاستعراض فقط، الأمر الذي لم يرق لمنظمي المهرجان وقرروا عدم استمرار ظهورها على ”السجادة الحمراء“.
وظهرت سما المصري، وهي ترتدي حجابًا للمرة الأولى، كما ارتدت فستانًا يحمل اللون الـ“أوف وايت“، واعتمدت مكياجًا هادئًا واعتمدت حقيبة يد ”بطيخي“.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد سما المصري من المهرجان، حيث وصلت لـ“السجادة الحمراء“ في الحفل الختامي للدورة الـ38 لمهرجان القاهرة السينمائي كأول ضيفة، ولكن لم يتم استمرارها طويلًا وطُردت من المهرجان.