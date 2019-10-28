مصر.. أحكام مشددة بحق عناصر من ”النصرة“

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لزعيم خلية جبهة النصرة – إحدى ميليشيات تنظيم القاعدة – فيما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ10 متهمين آخرين في القضية ذاتها ومراقبتهم 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بمصادرة أموال الشركة التي قاموا بتأسيسها وإغلاقها، في القضية رقم 476 لسنة 2018‪.

وأحيل المتهمون لمحكمة جنايات أمن الدولة في طنطا، وذلك لقيام أحد المتهمين بتولي وزعامة وقيادة جماعة جبهة النصرة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل عن طريق تدريب المتهمين الآخرين على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية والأساليب القتالية، لتحقق أغراض الجماعة الإرهابية وتمويل تلك الأعمال الإرهابية بالمال والسلاح والذخائر.

وثبت على المتهمين حيازتهم كتبًا تحوي أفكارًا ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال عنف، وقيام المتهمين بالإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية.

يذكر أن عدة جماعات متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية ظهرت في غضون الفترة من 2011 حتى 2014، تولت الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.