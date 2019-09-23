متناسيًا دعمه لـ“جبهة النصرة“ وداعش.. أردوغان: من يسلحون الإرهابيين لهم نصيب من دماء المسلمين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من يمدون الإرهابيين بالأسلحة لتحقيق مكاسب يصبون إليها، لهم نصيب من دماء المسلمين المراقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى مع أتراك ومسلمين بولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس التركي أن ”من يغرقون التنظيمات الإرهابية بشاحنات الأسلحة في سبيل مصالحهم، لهم نصيب من دم كل مسلم يراق“.

وعادة ما تشير ”التنظيمات الإرهابية“ في الخطابات الرسمية التركية إلى الأكراد، سواء حزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها أمريكا ودول غربية.

غير أن حديث أردوغان يتجاهل ما يواجهه من اتهامات بدعم تنظيم جبهة النصرة وتسليحه في السر على مدى سنوات، وكذلك ما يجري تداوله بشأن التساهل الذي تمتع به داعش من قبل أنقرة، ما مكنه من استقبال آلاف المقاتلين الأجانب القادمين عبر مطارات تركيا لتشكيل خلافته المزعومة، فضلًا عن تقارير كثيرة عن إمداده بالسلاح عبر الحدود مع تركيا.