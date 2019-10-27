مصر.. تمديد حبس ابنة يوسف القرضاوي بتهمة ”تمويل الإرهاب“

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس المتهمة علا ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي ، 15 يومًا على ذمة التحقيق بقضية ”تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون“.

وأسندت المحكمة لابنة القرضاوي تهمًا ”بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات“.

وألقت السلطات المصرية القبض على علا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي المطلوب على قوائم الإرهاب، في يوليو من عام 2017 بصحبة زوجها حسام خلف، القيادي في حزب الوسط، وذلك أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية في الساحل الشمالي، ووجهت النيابة لها التهم سالفة الذكر.

وفي يوليو الماضي، أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل علا القرضاوى ثم طعنت النيابة بالقرار واستمر حبسها حتى الآن.