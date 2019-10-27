مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ”شهيد الشهامة“ لجلسة 3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الطفل في ”شبين الكوم“ المصرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة ”محمد راجح“ و3 آخرين متهمين بقتل الطالب محمود البنا المعروف بـ“شهيد الشهامة“ إلى جلسة الأحد المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

ولم يتم صدور أحكام خلال جلسة اليوم، فيما استمعت هيئة محكمة الجنايات للأحداث في شبين الكوم لشهادة الشهود ومن بينهم مفتش المباحث العقيد محمد داود، ورئيس مباحث مركز تلا، الرائد أحمد الشافعي، وخمسة أشخاص آخرين.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم الذي قبّل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، أثارت غضب المتهم.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات بها مواد حارقة للعيون – مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس- وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من تشرين الأول/أكتوبر موعدًا لذلك.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد، تربصا بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول مشهرًا مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديهما، ليركض محاولًا الهرب.