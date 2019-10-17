صندوق النقد: مصر استخدمت قرض الـ12 مليار دولار ”بشكل فعّال“‎

قالت كريستالينا جورجيفا مديرعام صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مصر استخدمت قيمة القرض المقدم من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار ”بشكل فعّال“، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد بشكل إيجابي، وسط دعم كبير لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء مع سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن مصر عازمة على استمرار العمل في الإصلاحات، وأن ترشيد دعم الطاقة مكن الحكومة من توفير المزيد من الأموال للتعليم والصحة والاستثمار في التنمية البشرية.

ونقلت مواقع محلية عن المسؤولة الدولية قولها: إن هناك مؤشرات اقتصادية مهمة حققتها مصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الثلاث الماضية، أبرزها تراجع نسبة الدين العام إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تراجع البطالة والتضخم، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي يدرس حاليًا أوجه التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وتشهد واشنطن في هذا الوقت من العام الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومحافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني.