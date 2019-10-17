السيسي يصدر قرارًا بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، حيث جرى تخصيص مساحة 25.4 فدان بما يعادل 148997 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، جنوب البلاد بهدف إقامة المشروع.

وجاء إنشاء المحطة الجديدة بمنطقة بئر العبد لتلبية احتياجات المواطنين بمدينة بئر العبد الجديدة، وتوفير احتياجات المنطقة الصناعية ومتطلبات المشاريع والصناعات الجارية إقامتها والتوسعات المستقبلية فيها، حيث ستعمل بطاقة 60 ألف م3 في اليوم.

كما سيتم إنشاء محطة أخرى خلال الفترة المقبلة وستكون على مرحلتين الأولى بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، و200 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة ثانية، وذلك لتنمية منطقة وسط سيناء وتغذيتها بالمياه.

وأكد السيسي في بيان له أن قراره بإنشاء محطات تحلية لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، سببه قلة نصيب الفرد من مياه النيل، مبينًا أن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لمواجهة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا ونقص المياه.

وتسعى القاهرة منذ سنوات الى حل أزمة السد من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن لم يتم التوصل، إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزان السد.

كما أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ“طريق مسدود“ إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان حينها إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها، داعية إلى طرف رابع في المفاوضات وهو ما ترفضه إثيوبيا.