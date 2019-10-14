مصرع 3 أشخاص حرقًا بحادث سير مروع في مصر

لقي 3 مصريين مصرعهم جرّاء اصطدام سيارتهم بسور خرساني على جانب أحد طرق مدينة الشروق في العاصمة القاهرة، ما أدى إلى نشوب حريق بالسيارة، وتفحم من بداخلها.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات المرور بالقاهرة بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم سيارة بمدينة الشروق، حيثُ تبين بعد الانتقال إلى موقع الحادث مصرع 3 أشخاص، ونجاة شخص ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها.

وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور للسيطرة على النيران الناتجة من الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام، حيث تجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وعدم الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات، وفق تقارير محلية.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، كشف تقرير حكومي أن عدد حوادث الطرق بمصر في النصف الأول من عام 2018 بلغ 4426 حادثًا، مقابل 5836 حادثًا في الفترة ذاتها من العام 2017.