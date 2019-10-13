مصر.. نشوب حريق هائل بكنيسة مارجرجس في حلوان (فيديو)

اندلع حريق هائل في كنيسة مارجرجس بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، مساء الأحد.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الكنائس بمنطقة حلوان، على إثرها انتقلت سيارات الحماية المدنية بالقاهرة مدعومة بقوات الشرطة لمحاولة السيطرة عليه.

وتم الدفع بـ١٥ سيارة إطفاء، وخزاني مياه استراتيجيين، وفرض كردون أمني بمحيط مكان الحادث لمحاولة منع خطر الامتداد لباقي المجاورات وحفاظًا على الأرواح وتقليل حجم الخسائر.

وتم تداول مقطع فيديو وصور ترصد اللحظات الأولى للحريق، والذي يوضح ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعدًا كثيفًا للأدخنة.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه لم يتبين حتى الآن أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

ووجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بانتقال رجال المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.