أحمد أبو هشيمة يرد على ادعاء قطر بإنشائه منصة بديلة لـ“بي إن سبورت“ (فيديو)

كشف رجل الإعلام المصري أحمد أبو هشيمة حقيقة إنشاء قناة موازية لمجموعة قنوات ”بي إن سبورت“ القطرية، وعلاقتة بالمصريين المتهمين بالتخابر والمقبوض عليهما في دولة قطر.

وقال أبو هيشمة خلال برنامج ”الحكاية“ المذاع على فضائية ”إم بي سي مصر“ ويقدمه الإعلامي عمرو أديب إن ادعاء قطر إنشائه قناة موازية لـ“بي إن سبورت“ افتراء وكذب وليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه استعان بالمتهمين الآن لدى قطر خلال بث قناة ”أون سبورت“ المملوكة له لتصفيات كأس العالم.

وأكد رجل الأعمال المصري أن اتهام المصريين علي سالم ووليد عبد العزيز، بالتخابر في قطر قمة في الإفلاس لأنهما كانا يعملان في مؤسسة مدنية وهي ”بي إن سبورت“.

وأوضح أن الأمر بدأ عندما أذاعت القنوات المصرية تصفيات كأس العالم ومباريات عالمية، منوها: ”قناة أون سبورت حققت نجاحًا كبيرًا في فترة وجيزة مما آثار غيرة بي إن سبورت القطرية“.

وأشار إلى أنه تعرف على المهندس علي سالم لخبرته في الإعلام وشارك في تأسيس الجزيرة، مضيفًا: ”يعمل منذ 23 عامًا في قطر ولكنه تعرض للخيانة وتم إلقاء القبض عليه ووُضع في السجن في لحظة“.

وكشف أنه بالفعل جلس مع علي سالم للاستفادة من خبراته والأمر كله احترافي وليس له علاقة بالتخابر، متابعا: ”الناس دي بتحقد وبتغير من الشعب المصري.. علي سالم خدمهم 23 سنة وفي ثانية تم إلقاؤه في السجن بتهم غير حقيقية“.

وهدد أبوهشيمة قطر قائلا: ”هذه المرة تحدثت عن الموضوع.. ولو علي ووليد لم يتم الإفراج عنهما سأكشف أسرارًا ووقائع بالأسماء، وهذا ليس طبعي، ولكن الظلم سيء، ويجب أن يعرف جميع المصريين حقيقة قناة الجزيرة وقطر وبي إن سبورت“.

وتابع: ”تم التعاون مع مجموعة من المحامين العالميين لتدويل القضية ليحصل المصريان على حقوقهما ويتم إطلاق سراحهما“.

واستطرد: ”الدولة المصرية والشعب والحكومة معهما لكي يخرجا من هذه المحنة، وكرامتهما من كرامتنا وتعذيبهما يعذبنا“.