السيسي يوجه الحكومة بمتابعة قضية مهندس مصري محكوم بالإعدام في السعودية

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم صدور توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة قضية المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية علي أبو القاسم، وذلك بالتنسيق مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي.

وكشفت الوزيرة عن تواصل السلطات المصرية مع المحكمة العليا بالرياض، والتي أكدت أن ”القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا“.

كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للقضية بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة السعودية بالقاهرة.

وأثارت قضية المهندس المصري تعاطفًا كبيرًا عبر منصات التواصل خلال الأيام الماضية خصوصًا بعد إطلاق زوجته حملة استغاثة، لاسيما وأن السلطات المصرية ألقت القبض على المتهمين الحقيقيين في القضية التي حكم فيها ”أبو القاسم“.

وكانت السلطات السعودية اتهمت المهندس المصري بجلب مواد مخدرة إلى الأراضي السعودية وحكمت عليه بالإعدام.