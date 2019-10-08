السيسي: نرفض استقطاع جزء من الأراضي السورية (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفضه أي محاولات لاستخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية، أو فرض أمر واقع جديد بالمنطقة، الأمر الذي يعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء بالقاهرة، عقب اجتماع السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتأتي تصريحات السيسي بينما تحاول تركيا إقامة ”منطقة آمنة“ تمتد 32 كيلومترًا في الأراضي السورية، يمكن فيها توطين مليوني لاجئ سوري تستضيفهم في الوقت الراهن.

ولدى تناوله الأزمة الليبية، دعا إلى ضرورة التوصل لحل سياسي شامل في ليبيا، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مع ضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية، وتوحيد المؤسسات فضلًا عن تحقيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسي والاقتصادي الليبي.

أما بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، أشار السيسي إلى احتياجات سوق العمل الأوروبية بهدف احتواء الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، بشكل يعود بالنفع على كل الأطراف، مع عدم تسييس قضايا اللاجئين أو استخدامهم كأدوات ضغط لتحقيق مكاسب منها.