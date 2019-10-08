عبدالعال: لا معتقلين سياسيين في مصر

قال رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، إنه ”لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر، وإن من جرى القبض عليهم في الأحداث الأخيرة، بناءً على أمر من النيابة العامة، وتم إخلاء سبيل كل من لم تثبت عليه أي تهمة.

وأجاب عبدالعال عن سؤال أحد النواب، حول ما تردد بشأن إلقاء قوات الأمن في السويس (شمال البلاد) القبض على أكثر من 1000 مواطن، قائلًا: ”بالفعل هناك أعداد كبيرة تم الإفراج عنها“.

وتابع: ”لا يوجد فى مصر معتقلون سياسيون وفقًا للقانون والدستور المصري.. وكل من قُبض عليهم كان بناءً على قرارات من النيابة العامة كما أوضح بيان النائب العام“.