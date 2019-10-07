إحالة 7 مسؤولين في التلفزيون المصري للمحاكمة العاجلة

أحيل 7 مسؤولين في قطاع التلفزيون المصري ”ماسبيرو“ للمحاكمة العاجلة بتهمة الفساد المالي وتأجير المعدات من دون اختصاص والتقاعس في أداء وظيفتهم.

وكانت البداية مع بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المتهمين، في حين كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية أن عددًا من المسؤولين في القناة الثانية بقطاع التلفزيون صرفوا مبالغ مالية دون وجه حق ولم يقوموا بتسجيل حلقات لبرنامج ”إشاعة ولا“ رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات.

وبحسب أوراق القضية فإن أحد المسؤولين بالقناة الثانية حصل على 73 ألف جنيه (حوالي 4480 دولارًا) دون وجه حق ولم يقم بإعداد التقارير الخارجية المطلوبة لأحد البرامج.

وأفاد التقرير القضائي بأن ”ناصر بيومي علي، كبير مخرجي أحد البرامج تقاعس عن أداء عمله وحصل على مبلغ 87 ألف جنيه (حوالي 5300 دولار) دون وجه حق، إضافة إلى قيام بعضهم بإخراج الكاميرات من المبنى دون مقتضى“، مشيرًا إلى أن ”المحالين للتحقيق بددوا الميزانيات المخصصة لبعض البرامج وصرفوا مبالغ مالية دون وجه حق“.