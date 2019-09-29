مصر.. تجديد حبس علا القرضاوي بتهمة التحريض ضد الدولة

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس علا القرضاوي ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة للمتهمة: ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر“.

كما أسندت إليها تهم إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وتعطيل تطبيق الدستور والقوانين، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمة أيضًا تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وألقت السلطات المصرية القبض على علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط، في يوليو ٢٠١٧ أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية بالساحل الشمالي، ووجهت النيابة لها التهم سالفة الذكر.

وفي شهر يوليو الماضي أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل علا القرضاوى ثم طعنت النيابة على القرار واستمر حبسها حتى الآن.