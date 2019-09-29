أول فيلم مصري بطله ”روبوت“ يحصل على موافقة الأوقاف المصرية‎

يستعد صُنّاع فيلم ”موسى“ للبدء في تصويره خلال اليومين المقبلين، تحت إشراف المخرج المصري بيتر ميمي، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قررّ صُنّاعه طرحه عام 2020.

وأكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف المصرية في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن مخرج ومؤلف الفيلم بيتر ميمي، تقدّم إلى الوزارة للحصول على موافقة بتصوير الفيلم لأنه يحمل اسم ”موسى“، تفاديًا للبلبلة التي ربما يُثيرها الاسم.

وأكد المصدر أن وزارة الأوقاف تلقّت نسخة من السيناريو للاطلاع عليها والتأكد من عدم مساسها بالدين أو شخصية النبي موسى، منوهًا إلى أن بيتر ميمي، هو مؤلف ومخرج الفيلم.

وأضاف أن هذا الفيلم سيكون بطله الرئيسي ”روبوت“ لأول مرة، وقامت الشركة المنتجة للفيلم بصناعته خصيصًا في إحدى الدول الأوروبية على أن يكون أول فيلم مصري بطله ”روبوت“.

وعلمت ”إرم نيوز“ أن من بين الفنانين الذين تعاقدوا على المشاركة في هذا الفيلم الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

يُذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمي، كان الجزء الثالث من مسلسل ”كلبش“ الذي قام ببطولته الفنان المصري أمير كرارة في رمضان الماضي، كما أن كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد ظهرا سويًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل ”هوجان“ الذي قام ببطولته الفنان المصري محمد عادل إمام.