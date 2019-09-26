مصر.. السجن المشدد لـ48 إخوانيًّا بتهمة ممارسة أعمال شغب

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 48 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، في بضع تهم تتعلق بأعمال الشغب والعنف.

وأصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الشرقية، حكمها على 42 من أعضاء الجماعة، بالحبس المشدد 3 سنوات، على خلفية قيامهم بأعمال شغب داخل جامعة الزقازيق، وإضرام النيران بواجهات كليتي الحقوق والصيدلة.

كما أمرت المحكمة ذاتها بمعاقبة 6 من أعضاء الجماعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامهم بحرق استراحة مسؤول محلي، وإتلاف إحدى ماكينات الصراف الآلي.

خلية إمبابة

وفي سياق آخر، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، بقبول طعون المتهمين الثمانية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“خلية إمبابة“، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة من محكمة الجنايات.

وقررت المحكمة ذاتها تخفيف الأحكام إلى المؤبد، بجانب تأييد حكم المؤبد بحق 4 آخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا بـ“تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية“.