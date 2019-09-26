السيسي: لن نسمح بتشغيل سد النهضة بسياسة فرض الأمر الواقع

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن عملية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، لن تتم بفرض الأمر الواقع.

وقال السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشخصيات الأمريكية، بينهم مسؤولون وعسكريون سابقون، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بنيويورك، إن مصر ”لن تسمح بأن تبقى إثيوبيا متمسكة بموقفها حتى لا تضر بمستقبل الأجيال القادمة.. ليس لدينا مصدر آخر للمياه غير نهر النيل“.

وأشار إلى أن ”95% من مساحة مصر صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين“.

وأوضح: ”مصر ليست ضد التنمية لكنها تريد تحقيق النمو للجميع، لأن كل بلد لديها تحديات ولسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها“.

وتمسك السيسي بحصة مصر من المياه، مشيرًا إلى أن بلاده اتفقت مع الجانب الإثيوبي عام 2011 على أسلوب ملء خزان سد النهضة، ”لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن الوصول إلى اتفاق في هذا الأمر“.