السيسي يحذر من استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من العواقب الوخيمة جراء استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

وأضاف السيسي، في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر أعربت عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، رغم عدم إجرائها دراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب ومنها مصر.

وأوضح السيسي أن مصر بادرت، رغم موقف أديس أبابا، بطرح إبرام ”اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة“ الموقع في الخرطوم، في 23 مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، وفقًا لصحيفة ”الأخبار“ المحلية.

وأضاف: ”إلا أنه، ومع الأسف، لم تفضِ هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر“.

وشدد على أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة ستكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة، وفي مصر خاصة.

وعن أزمة سد النهضة تابع السيسي: مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بنّاء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيًا للتوصل لاتفاق مرضٍ للجميع“.